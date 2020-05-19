"Злобный, ворчливый старикашка": оставшийся без работы Боярский ополчился на молодежь

По словам 70-летнего актера, впервые за долгое время он может отдыхать и наслаждаться общением с близкими. Михаил Боярский отметил, что чувствует себя замечательно, поскольку всю жизнь вкалывал, а теперь может позволить себе полениться.
Артист сообщил, что находится с родственниками на даче – среди двенадцати человек. "Сережины две девочки, Лизины два мальчика, жена Лариса здесь, друзья ее здесь… И они, как зайцы, бегают по лужайке, играют в мяч, в бадминтон, прыгают на батуте, катаются с горки…", – поделился Михаил Боярский.
Звезда с удовольствием возится с годовалым внуком, который уже говорит слова "мама" и "папа", и скоро скажет "деда". Актер заверил, что никакая заграница не способна заменить ему семейный отдых на даче под Санкт-Петербургом.
Скучать артисту некогда: приготовление пищи, походы в магазин и аптеку, игры с внуками – его день проходит насыщенно. Кроме того, Михаил Боярский возит супругу на работу в театр и обратно. Жена с коллегами записывают там спектакли, рассказы и стихи. Хотя актеру все эти "онлайны", по его признанию, непонятны и не нужны.
Привычный "оффлайновый" театр тоже оказался Михаилу Боярскому не близок. По его мнению, из артистов делают каких-то марионеток, которые не понимают, что творят на сцене.
Не нравятся Михаилу Боярскому и новые веяния среди молодежи. "Я, конечно, никак не отношусь ни к стэндапам, ни к рэпам", – заявил актер. При этом он подчеркнул, что не стоит воспринимать его высказываниям всерьез.
"Я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто неинтересно, кроме своей собственной семьи...", – заключил Михаил Боярский.
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