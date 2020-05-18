Покрытый розовым лишаем Костюшкин показал себя во время "дел" перед унитазом

На странице Стаса в социальной сети "Инстаграм" появилось забавное фото – он в детском костюме снял себя в туалете. "Артисты, первыми откроют детские театры, точно вам говорю! Не знаю, как вы, а я уже учу роль!" – в шутку обратился он к коллегам.
Подписчики Костюшкина обратили внимание не столько на наряд кумира, сколько на антураж вокруг. Он стоит перед унитазом и позирует на камеру смартфона! "В ванной – и тазы, и порошки, все как у нормальных людей.
"А где звездные атрибуты?", "Красивое тело, красивый мужчина, но фон..." – недоумевают люди. Видимо, думают, что у певца стоят золотые унитазы.
Нашлись и те, кто по фотографии определил на теле у Стаса розовый лишай. Это острая дерматологическая патология, которая возникает в межсезонье и проявляется специфическими пятнами розового цвета на теле и на конечностях, постепенно трансформируясь в бляшки.
"Розовый лишай – та еще зараза, – пишут Стасу знатоки. – Присутствует в крови у всех, проявляется в кризисы для организма. Проходит легко после мази, но может опять вылезти. Поражает пигментацию – пораженное место не берет загар".
Стоит добавить, что Костюшкин не впервые делает селфи в ванной комнате – кадры оттуда часто появляются у него в ленте новостей. Вероятно, у артиста это любимое место в доме, где никто не мешает упиваться своей красотой и кубиками на животе...
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