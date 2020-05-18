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Покрытый розовым лишаем Костюшкин показал себя во время

Покрытый розовым лишаем Костюшкин показал себя во время "дел" перед унитазом

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшему участнику дуэта "Чай вдвоем", создателю проекта "A-Dessa", предпринимателю и ведущему Стасу Костюшкину 48 лет, но его телу позавидуют даже молодые. Артист гордится им и с удовольствием показывает по поводу и без.
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На странице Стаса в социальной сети "Инстаграм" появилось забавное фото – он в детском костюме снял себя в туалете. "Артисты, первыми откроют детские театры, точно вам говорю! Не знаю, как вы, а я уже учу роль!" – в шутку обратился он к коллегам.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Подписчики Костюшкина обратили внимание не столько на наряд кумира, сколько на антураж вокруг. Он стоит перед унитазом и позирует на камеру смартфона! "В ванной – и тазы, и порошки, все как у нормальных людей.

"А где звездные атрибуты?", "Красивое тело, красивый мужчина, но фон..." – недоумевают люди. Видимо, думают, что у певца стоят золотые унитазы.

Нашлись и те, кто по фотографии определил на теле у Стаса розовый лишай. Это острая дерматологическая патология, которая возникает в межсезонье и проявляется специфическими пятнами розового цвета на теле и на конечностях, постепенно трансформируясь в бляшки.

"Розовый лишай – та еще зараза, – пишут Стасу знатоки. – Присутствует в крови у всех, проявляется в кризисы для организма. Проходит легко после мази, но может опять вылезти. Поражает пигментацию – пораженное место не берет загар".

Стоит добавить, что Костюшкин не впервые делает селфи в ванной комнате – кадры оттуда часто появляются у него в ленте новостей. Вероятно, у артиста это любимое место в доме, где никто не мешает упиваться своей красотой и кубиками на животе...

18 мая 2020, 11:48 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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