Покрытый розовым лишаем Костюшкин показал себя во время "дел" перед унитазом

Бывшему участнику дуэта "Чай вдвоем", создателю проекта "A-Dessa", предпринимателю и ведущему Стасу Костюшкину 48 лет, но его телу позавидуют даже молодые. Артист гордится им и с удовольствием показывает по поводу и без.



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