Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти известной советской актрисы Аллы Мещеряковой. На ее счету множество ролей в кино и театре.

Печальную новость о смерти Аллы Мещеряковой сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации. Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая. "Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", – отмечается в некрологе, опубликованном на сайте Союза.

Алла Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965-м окончила ВГИК, однако сниматься начала годом ранее. Дебютировала в фильме режиссера Марка Орлова "Страницы первой любви". В творческой биографии актрисы 80 ролей, в том числе в картинах "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и других.

Последняя ее киноработа – роль Антонины Ивановны в сериале "Оптимисты". Также артистка отметилась в передаче "Слово" на телеканале "Спас". Программа увидела свет год назад. Поклонники остались под приятным впечатлением.

"Очень чУдная, милая, прелестная героиня. Очень светлая. Ни одного плохого слова, только любовь к людям, к семье и Богу. Какое счастье, что у нее была верующая бабушка. Теперь она сама может передать веру внукам. А как она отзывается о муже! Надо просто брать с нее пример. Умница!", "Дорогая Алла Дмитриевна! Спасибо Вам за то, что Вы есть, за Вашу любовь и доброту, за Вашу счастливую семейную жизнь. Мне бы так хотелось такую маму, как Вы. Любящую, мудрую, верующую. Чтобы можно было прижаться к Вам и ощутить это тепло – тепло материнской любви. Чтобы можно было попросить совета, чтобы знать, что есть родной человек, который молится за тебя, а значит, все будет хорошо, все наладится", – высказались комментаторы в Сети.

Актриса была замужем за режиссером Владимиром Коноваловым. Что стало причиной смерти Аллы Мещеряковой, пока неизвестно.