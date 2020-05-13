"Силиконовая задница": престарелая Мадонна вывалила оголенные телеса

Мадонна, несмотря на солидный возраст, продолжает радовать фанатов откровенными кадрами. Накануне артистка поделилась провокационными снимками, на которых видны ее грудь и ягодицы.

Вероятно, певица даже в 61 год не планирует расставаться со званием секс-символа. Она опубликовала снимок из ванной комнаты, на котором предстала в кружевном топе, прозрачных колготках и ажурных трусиках.

В сообщении под фото Мадонна рассказала о курсе терапии, который планирует пройти. В последнее время она жаловалась на боль в колене после травмы. Из-за этого певица отменила гастроли и концерты.

Звезда пройдет курс восстановления хрящевой ткани и избавится от недуга. "Я бы прыгала от радости, если бы могла после восьми месяцев страданий!" – отметила Мадонна.

Поклонники поддержали кумира. Они пришли в восторг от фото любимицы и пожелали удачи в лечении, сообщает "Комсомольская правда". "Ты самая лучшая!", "О, королева, с тобой никто не сравнится!", "Невероятная!" – написали фолловеры.

Правда, нашлись и те, кто не оценил откровенности Мадонны. "Это клон?", "Отвратительная силиконовая задница", "Чересчур", "Не старовата ли ты для таких фото?" – съязвили пользователи Сети.

Слухи о том, что Мадонна увеличила ягодицы, ходят с 2018 года. Тогда певица вышла на сцену в облегающих брюках и тут же привлекла внимание к увесистой пятой точке.