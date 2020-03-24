"Великий уравнитель": голая Мадонна преклонилась перед коронавирусом

"Нет – дискриминации COVID-19!". Именно так Мадонна в своем инстаграм-аккаунте назвала новое видео. Оно и без того казалось странным, но, видимо, для эффективности своего посыла певица записала ролик сидя в ванне. На артистке не было одежды, а прелести ее прикрывала жидкость молочного цвета.
Так, Мадонна отметила, что коронавирус "захватывает" всех: не важно, богатый человек или бедный, смешной или умный. Звезда считает, что COVID-19 подвел людей под один ранжир. Это делает его и ужасным, и прекрасным.
"Он – великий уравнитель", – сказала она.
Интересно, что Мадонна через несколько часов удалила свое скандальное видео. Почему артистка так поступила, не известно. Вполне возможно, что через некоторое время общественность услышит от певицы новую песню про коронавирус. Ведь Мадонна, в основном, поет о насущных проблемах общества и заставляет слушателей обратить на них внимание.
Ситуация, действительно, лишь усложняется. На данный момент коронавирусом заразились свыше 387 тысяч человек, из них 16,7 тысяч – скончались. Во многих странах введен карантинный режим.
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