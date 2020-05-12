Жаркие снимки Савельевой на яхте во время карантина обсуждают в Сети

Экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева, видимо, окончательно взвыла на самоизоляции. Она начала вспоминать, как раньше радовалась каждому прожитому дню и брала от жизни все. На глаза певице попались снимки двухлетней давности. В мае 2018 года Саша вместе с Денисом Клявером, Александрой Поповой и другими друзьми развлекалась на яхте. Фото с отпуска она опубликовала недавно в своем инстаграм-аккаунте. "Люблю вас, друзья, и очень скучаю", – написала Савельева.
Поклонникам ничего не оставалось, как с грустью вздохнуть, ведь сейчас отправиться в путешествие невозможно из-за пандемии коронавируса. Авиасообщения между странами ограничено. Когда жизнь вернется в привычное русло, пока неизвестно. "Ах как было классно", – написал один из пользователей сети под публикацией Саши.
Напомним, в прошлом году Саша Савельева впервые стала мамой. Она родила сына Леона от супруга, актера Кирилла Сафонова. Недавно возлюбленные отметили оловянную свадьбу, их брак был зарегистрирован в апреле 2010 года.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Хамелиона
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Хотят прикрыть магазины с алкоголем