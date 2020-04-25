Савельева заставила ахнуть от эротичных снимков

Саша Савельева восхитила фанатов сексуальной фотосессией. Певица снялась в купальнике.

Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте провокационные снимки. Бывшая солистка группы "Фабрики" поделилась кадрами из пляжной фотосессии.

Звезда поделилась кадрами с пляжа. Она позирует на берегу Адриатического моря в черной накидке и серебристом купальнике. Знаменитость напомнила, что недавно был День земли, сообщает Пятый канал. Певица отметила, что не хочет писать примитивных фраз.

Отметим, четыре месяца назад Саша Савельева отказалась от гастролей и заграничных поездок. Ее муж супруг Кирилл Сафонов взял творческий отпуск. Поклонники осыпали звезду комплиментами.

Напомним, солистка группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала мамой в 35 лет. В марте 2019 года она родила дочь от актера Кирилла Сафонова, с которым счастлива в браке. Певице довольно быстро получилось прийти в форму после родов – спустя три месяца она показала фигуру в "Инстаграм".

