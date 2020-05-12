"Стриптиз на карантине": снимок оголившейся Лободы произвел фурор

Психологи уже делали свои заявления насчет "голых" снимков знаменитостей во время карантина. Мол, известные личности не стесняются публиковать эротические фотографии, потому что хотят привлечь к себе дополнительное внимание, которое им сейчас так не хватает. Среди таких звезд – Анфиса Чехова, Анна Седокова, Настя Каменских, Глюкоза... Список можно продолжать долго.
На этот раз захотела отличиться Светлана Лобода. Она порадовала подписчиков своего инстаграм-аккаунта смелым кадром – на снимке, где певица запечатлена крупным планом, видно, что из-за упавших бретелей платья у нее оголилась грудь. "Доброе утро, мир", – написала она.
Поклонники не смогли не прокомментировать красивую фотографию любимицы. "Какая красавица!", "Стриптиз на карантине", "Какая нежная", "Как всегда прекрасна", – написали фолловеры. К слову, снимок за сутки набрал почти 100 тысяч лайков.
Светална Лобода ответственно подошла к режиму самоизоляции. Она не покидает свое жилье, не принимает участие в телевизионных съемках. Певица лишь изредка проводить прямые эфиры в "Инстаграме" и радует поклонников новыми песнями.
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