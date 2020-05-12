"Стриптиз на карантине": снимок оголившейся Лободы произвел фурор

Светлана Лобода любит демонстрировать свою сексуальность. Поклонники же регулярно одаривают знаменитость комплиментами.

Психологи уже делали свои заявления насчет "голых" снимков знаменитостей во время карантина. Мол, известные личности не стесняются публиковать эротические фотографии, потому что хотят привлечь к себе дополнительное внимание, которое им сейчас так не хватает. Среди таких звезд – Анфиса Чехова, Анна Седокова, Настя Каменских, Глюкоза... Список можно продолжать долго.

На этот раз захотела отличиться Светлана Лобода. Она порадовала подписчиков своего инстаграм-аккаунта смелым кадром – на снимке, где певица запечатлена крупным планом, видно, что из-за упавших бретелей платья у нее оголилась грудь. "Доброе утро, мир", – написала она.

Поклонники не смогли не прокомментировать красивую фотографию любимицы. "Какая красавица!", "Стриптиз на карантине", "Какая нежная", "Как всегда прекрасна", – написали фолловеры. К слову, снимок за сутки набрал почти 100 тысяч лайков.

Светална Лобода ответственно подошла к режиму самоизоляции. Она не покидает свое жилье, не принимает участие в телевизионных съемках. Певица лишь изредка проводить прямые эфиры в "Инстаграме" и радует поклонников новыми песнями.