Лобода самоизолировалась после известия о коронавирусе у солиста "Рамштайн" Линдеманна

Поклонники певицы встревожились из-за известия о том, что лидер группы "Рамштайн", с которым ей приписывают роман, болен коронавирусом. В окружении Светланы Лободы поспешили успокоить фанатов.



По имеющейся информации, артистка находится дома на карантине. К счастью, Светлана Лобода вне опасности, поскольку самоизолировалась с первых дней пандемии коронавируса.

Звезда вместе со своими детьми и их нянями пережидают эпидемию дома, передает сайт "Комсомольская правда". Светлана Лобода и лично обратилась к пользователям Сети в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что еще до объявления пандемии коронавируса в России отменила любые контакты и выступления.

Исполнительница призвала поклонников последовать ее примеру, поскольку каждый несет ответственность друг за друга. Отметим, что больной COVID-19 Тилль Линдеманн в настоящее время находится в больнице в Германии. Артист заразился коронавирусом во время европейского тура "Рамштайн".

Напомним, коронавирус в России заставил принять ряд экстренных мер. Следующая неделя объявлена нерабочей, отменены все массовые мероприятия. Звезды шоу-бизнеса, как и многие россияне, решили самоизолироваться и отсидеться 14 дней дома на карантине.

Как писали "Дни.ру", в наибольшей группе риска – люди пенсионного возраста. Ранее певец Борис Гребенщиков обратился к тем, кто старше 65 лет, с просьбой поберечь свое здоровье и оставаться дома, не подвергая опасности себя и близких.