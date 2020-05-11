60-летняя Вербицкая раскрыла секрет стройности

Знаменитость при росте 170 сантиметров весит не больше 55 килограммов. Чтобы не набирать лишнее теледива следит за количеством употребляемых калорий.
На время карантина из-за коронавируса Лариса Вербицкая решила немного ограничить себя в питании. Ранее звезда употребляла в сутки 1200 калорий, сейчас же не более тысячи. Теледива отметила, что необходимо следить за балансом жиров, белков и углеводов.
"Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни", – заметила Вербицкая в личном "Инстаграм". Лариса уверена, что разговоры о широте костей и генетической предрасположенности к полноте – это отговорки допустимые только для девочек до 12 лет.
Звезда подчеркнула, что вообще отказываться от еды – недопустимо. Голодание, наоборот, приводит к набору лишнего веса. Лариса Вербицкая считает, что, если у диеты есть название, то такая система питания вообще не работает.
Знаменитость также считает, что "похудеть локально" – тоже из ряда фантастики, например, нельзя избавиться только от жира на животе. Лариса Вербицкая пробовала делать исключительно упражнения на пресс, но никакого результата не достигла.
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