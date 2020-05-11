60-летняя Вербицкая раскрыла секрет стройности

60-летняя телеведущая поделилась секретом отличного внешнего вида. Лариса Вербицкая ограничила рацион на время самоизоляции.

Знаменитость при росте 170 сантиметров весит не больше 55 килограммов. Чтобы не набирать лишнее теледива следит за количеством употребляемых калорий.

На время карантина из-за коронавируса Лариса Вербицкая решила немного ограничить себя в питании. Ранее звезда употребляла в сутки 1200 калорий, сейчас же не более тысячи. Теледива отметила, что необходимо следить за балансом жиров, белков и углеводов.

"Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни", – заметила Вербицкая в личном "Инстаграм". Лариса уверена, что разговоры о широте костей и генетической предрасположенности к полноте – это отговорки допустимые только для девочек до 12 лет.

Звезда подчеркнула, что вообще отказываться от еды – недопустимо. Голодание, наоборот, приводит к набору лишнего веса. Лариса Вербицкая считает, что, если у диеты есть название, то такая система питания вообще не работает.

Знаменитость также считает, что "похудеть локально" – тоже из ряда фантастики, например, нельзя избавиться только от жира на животе. Лариса Вербицкая пробовала делать исключительно упражнения на пресс, но никакого результата не достигла.