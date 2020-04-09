Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис решил помочь своей дочери Таллуле Белль сменить имидж. Он побрил ее налысо, сообщает "Вечерняя Москва".
Девушка стала похожа на главную героиню фильма "Солдат Джейн". К слову, эту роль исполнила ее мать, актриса Деми Мур. Таллула отметила, что на время карантина родители воссоединились: в инстаграм-аккаунте она опубликовала фото, на котором вся семья запечатлена в полосатых бело-зеленых пижамах.
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