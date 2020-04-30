Батрутдинов поделился интимными радостями

Тимур Батрутдинов считается одним из самых завидных женихов российской эстрады. Но артист пока не спешит связывать себя узами брака.

В недавнем прямом эфире со своей приятельницей Ольгой Бузовой юморист рассказал о планах на жизнь. Как отметил актер, его порядком утомили вопросы, когда же он наконец женится. "Ну да, часики тикают. Это ж не значит, что я должен рваться в загс просто так?" – возмущается 42-летний артист.

Тимур Батрутдинов не скрывает, что у него богатая сексуальная жизнь. Сейчас, правда, в силу возраста он стал более спокойно относиться с представительницам прекрасной половины человечества.

В молодости он с удовольствием пользовался своей популярностью для того, чтобы заманить понравившуюся девушку в постель. Также Батрутдинов никогда не был против экспериментов. Как рассказал Тимур, в его жизни был секс втроем. Правда, артист не считает это достижением – так, детский лепет.

"Бывало такое, что занимался сексом с девушками, и имен их не знал", – заявил мужчина Ольге Бузовой.

Как отметил опытный обольститель, иногда при виде красавицы бывает не до того, чтобы уточнить, как ее зовут. Тимур Батрутдинов признался, что у него действительно было немало партнерш.

Напомним, артисту приписывали романы со многими красавицами российского шоу-бизнеса. Даже Ольга Бузова успела походить в невестах юмориста. Однако сердце мужчины пока свободно, сообщает StarHit.