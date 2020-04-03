Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз

Участник российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз. Первой фотографией с новорожденной девочкой музыкант поделился в соцсети "Инстаграм".
Артист уточнил, что малышка получила имя Тея. "У нас снова праздник! У нас прибавление! А всего, значит, шесть детей теперь у меня. Кто бы мне сказал, не поверил бы ни за что!", – написал счастливый отец.
Напомним, Владимир Кристовский был дважды женат. Первая супруга Валерия Римская подарила ему четырех детей: дочерей Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. От второго брака с Ольгой Пилевской у музыканта есть сын Федор.
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