"Сам напросился": Михаил Боярский рассказал о переломанных пальцах

Скучающий на карантине Михаил Боярский решил поностальгировать и рассказать поклонникам, как он раньше снимался в кино. Актер рассказал интересные факты со съемок фильма "Тарас Бульба".

70-летний Михаил Боярский очень любит повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Как рассказал актер в своем инстаграм-аккаунте, именно по этой причине он решил сыграть в одноименном фильме Владимира Бортко. Артист буквально умолял режиссера о роли. В итоге Боярский получил практически незаметного персонажа, но все равно подошел к работе крайне ответственно.

"Я сам напросился на эту роль. Меня никто на нее не пробовал", – вспоминает Михаил Сергеевич.

Сначала Бортко предложил актеру сыграть в фильме француза. Но Боярский отказался, потому что тогда его задачей было бы стрелять по запорожцам, а артист этого не хотел. И только потом режиссер решил дать Михаилу Сергеевичу роль Мосия Шило. Актеру досталось совсем немного экранного времени, но он был доволен и этим. Для Боярского было важно стать своеобразной частью произведения любимого писателя. Чтобы дубли получились хорошими, артист не жалел себя.

"Работал я без дублеров, даже сломал себе пальцы на руке", – сказал он.

Напомним, недавно Михаил Боярский признался, что ему крайне тяжело находиться на карантине. Свою питерскую квартиру, где сейчас вынужден проводить все время артист, он назвал тюремной камерой.