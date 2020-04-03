"Сам напросился": Михаил Боярский рассказал о переломанных пальцах

70-летний Михаил Боярский очень любит повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Как рассказал актер в своем инстаграм-аккаунте, именно по этой причине он решил сыграть в одноименном фильме Владимира Бортко. Артист буквально умолял режиссера о роли. В итоге Боярский получил практически незаметного персонажа, но все равно подошел к работе крайне ответственно.
"Я сам напросился на эту роль. Меня никто на нее не пробовал", – вспоминает Михаил Сергеевич.
Сначала Бортко предложил актеру сыграть в фильме француза. Но Боярский отказался, потому что тогда его задачей было бы стрелять по запорожцам, а артист этого не хотел. И только потом режиссер решил дать Михаилу Сергеевичу роль Мосия Шило. Актеру досталось совсем немного экранного времени, но он был доволен и этим. Для Боярского было важно стать своеобразной частью произведения любимого писателя. Чтобы дубли получились хорошими, артист не жалел себя.
"Работал я без дублеров, даже сломал себе пальцы на руке", – сказал он.
Напомним, недавно Михаил Боярский признался, что ему крайне тяжело находиться на карантине. Свою питерскую квартиру, где сейчас вынужден проводить все время артист, он назвал тюремной камерой.
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