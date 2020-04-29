Любовь Аксенова призналась в желании сменить пол

Любовь Аксенова в детстве перенимала мужские повадки и комфортно себя чувствовала в вещах брата. Вероятно, будущая актриса сомневалась в своей гендерной принадлежности.

30-летняя Любовь Аксенова прославилась благодаря сериалам "Мажор" и "Содержанки". Актриса стала очень востребованной и соглашается на многие проекты. Правда, сейчас звезда российского кино была вынуждена приостановить работу и соблюдать режим самоизоляции. Несмотря на это, Любовь приняла участие в недавнем выпуске шоу "Коронный выход", которое выходит на видеосервисе START. Ведущий передачи, режиссер Константин Богомолов, побеседовал с Аксеновой об учебе, имидже и актерской карьере.

Во время интервью актриса призналась, что никогда не возьмется за роль, которая похожа на ее предыдущие работы. Она не проявляет интереса к тому, что уже делала ранее. Кроме этого, Аксенова сделала неожиданное заявление. Оказывается, до 16 лет девушка хотела быть мальчиком. До поступления в институт она делала все, чтобы походить на представителя сильного пола. Для этого она носила одежду старшего брала и даже начала курить.

Со временем Любовь поняла, что причиной кардинальных изменений стала несчастная любовь. Будущая актриса была уверена – мальчиком быть выгоднее. Аксенова снова стала женственной, когда поступила в ГИТИС. Там сверстники начали ей оказывать знаки внимания, и девушка стала в себе увереннее.

Напомним, актриса уже семь лет состоит в браке с продюсером Павлом Аксеновым. С ним она впервые встретилась на премьере фильма "Шиповник" в 2012-ом. Интересно, что супруги в феврале этого года сыграли вторую свадьбу. Торжество состоялось на Гоа.