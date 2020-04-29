Знаменитая актриса сфотографировалась с погибшим сыном и отдала его на органы

32-летняя актриса Кара Кеог должна была стать мамой двух детей. Однако один малыш умер при рождении.

У 32-летней актрисы Кары Кеог и ее мужа Кайла Босуорта есть четырехлетняя дочь. Однако в начале апреля они должны были снова стать родителями – Кара ждала ребенка. Мальчик ожидался довольно крупный. Беременность протекала без осложнений. Кара регулярно делилась счастливыми семейными фотографиями, демонстрировала свою сильно изменившуюся фигуру.

В середине апреля актриса выложила пронзительный пост, в котором рассказала, что мальчик родился невероятно крупным, однако в ходе родов ребенок застрял плечом в родовых путях, у него пережалась пуповина, и он умер. Убитые горем родители, тем не менее, назвали мальчика Маккоем.

Интересно, что Кара приняла решение отдать тело ребенка организации, занимающейся донорскими органами. Артистка убеждена, что таким образом ее мертвый малыш сможет спасти много других детских жизней. В комментариях подписчики весьма неоднозначно отнеслись к такому решению Кары.

Однако еще больше шума наделала свежая фотография актрисы, ее мужа и их покойного сына. Кара обнародовала кадр, сделанный вскоре после рождения малыша. На снимке мертвый ребенок запечатлен лежащим на животе своей матери.

Кара написала, что ее сыну было бы уже три недели. Они бы вместе просыпались, его сестра задавала бы вопросы о его заживающем пупке, а он бы хоть раз ее описал. Сама же Кара училась бы быть мамой двоих детей. "Папа посылал бы своим друзьям-футболистам сообщения о том, что наш гигантский малыш, вероятно, уже мог их опередить", – написала Кара.

А еще они бы смеялись, что их новорожденный малыш ни единого дня не помещался в подгузники для новорожденных. Кара была бы истощена, но совершенно счастлива. Вместо этого... "Мы скучаем по тебе", – призналась актриса.

В заключение она поблагодарила подписчиков своей странички в "Инстаграм", которые пережили то же горе, что и она: "Спасибо, что напомнили мне, что мы не одни и что мы можем пережить это. Он не сделал, но мы должны. И мы будем".