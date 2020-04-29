Девушка-боец MMA предстала в откровенном виде

Фото боец опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Ряд фолловеров посчитали снимок излишне откровенным.
Они отреагировали на кадр смайликом с эмоцией удивления. Большинство восхитилось формами спортсменки.
Ранее Валери Лореда опубликовала видео с тренировкой в белье. Она столкнулась с осуждением пользователей Сети, посчитавших занятия на улице во время пандемии коронавируса неуместными. Девушку это не остановило, и позже она сняла похожий ролик.
Американка выступает в Bellator. Всего на счету Лореды десять побед и семь поражений в ММА. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.
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