Девушка-боец MMA предстала в откровенном виде

Американская спортсменка смешанного стиля MMA Валери Лореда удивила поклонников снимком в купальнике. Внимание привлекла его верхняя часть.



Фото боец опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Ряд фолловеров посчитали снимок излишне откровенным.

Они отреагировали на кадр смайликом с эмоцией удивления. Большинство восхитилось формами спортсменки.

Ранее Валери Лореда опубликовала видео с тренировкой в белье. Она столкнулась с осуждением пользователей Сети, посчитавших занятия на улице во время пандемии коронавируса неуместными. Девушку это не остановило, и позже она сняла похожий ролик.

Американка выступает в Bellator. Всего на счету Лореды десять побед и семь поражений в ММА. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.