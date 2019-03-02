Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Известная девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Андраде женилась на своей подруге Фернанде Гомес. Торжество состоялось в Лас-Вегсе. Красотки поделились своими совместными фотографиями в Сети. Одного взгляда на снимки достаточно, чтобы сказать – их связывают самые романтические чувства. Поклонники Джессики Андраде поспешили поделиться с ними своими поздравлениями и словами поддержки.