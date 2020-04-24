Батрутдинов неожиданно раскрыл свою возлюбленную

Для этого Тимур Батрутдтинов стал главным героем сразу двух крупных телепроектов – шоу "Холостяк" и "План Б". В рамках обеих программ комику предлагали выбор из целого "гарема" красавиц. В "Плане Б" Тимуру помогала его звездная подруга – певица Ольга Бузова.
Однако, ни с одной избранницей после завершения проектов юмориста почти не видели. Казалось бы, что 42-летняя звезда "Камеди Клаб" решил поставить крест на личной жизни, если бы не внезапное заявление. Батрутдинов признался в любви знаменитой американской актрисе Кэмерон Диаз.
Свои чувства он раскрыл во время прямой трансляции, которую 47-летняя артистка вела в своем инстаграм-аккаунте. Разумеется, признание комик написал на английском языке.
"Вы – потрясающе неимоверная девушка! Из России с любовью!", – оставил свое сообщение Тимур.
Реакция Диаз на это заявление остается неизвестной. Но, к сожалению для шоумена, она навряд ли ответит ему взаимностью: у актрисы есть муж, от которого она совсем недавно родила дочь. Сейчас малышке всего три месяца.
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