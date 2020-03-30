"Пей, сволочь!": муж принес Меньшовой кофе в постель после обсуждения разводов

Юлия призналась, что никто не смешит ее так часто, как супруг. По словам знаменитости, Гордин – мастер рассказывать шутки. От острот избранника Меньшова "сгибается пополам и валяется от хохота под столом". Порой артистке тоже удается рассмешить мужа.
Звезда уверена, что юмор в паре – показатель настоящей любви. "Простите за отсутствие романтики в этой "формуле любви", но для меня она на самом деле максимально отражает истину", – написала Меньшова в "Инстаграм". Артистка убеждена: если человек, который находится рядом 23 года, способен смешить тебя снова и снова, это настоящие чувства.
Накануне знаменитость и ее избранник обсудили ситуацию в Китае, гам после карантина распадаются браки. "Это вообще-то тоже большое испытание – быть все время рядом, 24 часа в сутки", – уточнила Юлия.
Чтобы сохранить брак, Юлия Меньшова и Игорь Гордин решили разделить территорию в квартире. Теперь они назначают друг другу свидания, постоянно меняя "адреса": на кухне, у ванной комнаты, под люстрой.
"Сегодня с утра, после вчерашнего разговора о Китае, муж посмотрел на меня секунд десять и вручил кофе со словами: "Пей, сволочь!" Вот уж вечер, а я все смеюсь", – призналась знаменитость.
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