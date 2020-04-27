"Это была мамина тайна": известный актер раскрыл шокирующий семейный секрет

Дмитрий Миллер известен по ролям в российских сериалах. Особую славу артисту принесла лента "Склифосовский". В студии шоу "Судьба человека" он рассказал о личной жизни.

Кажется, такое бывает лишь в бразильских многосерийных картинах, однако эпизод "Санта-Барбары" произошел в жизни простого парня из Мытищ. Как отметил актер, семь лет назад в его квартире раздался телефонный звонок, и мужской голос сообщил удивительную вещь.

Аноним уточнил у Дмитрия Миллера, знает ли он некоего Валерия, а после признался в родстве. Оказалось, что незнакомец – его брат по матери. Актер сразу же позвонил родительнице, и та рассказала, как все было на самом деле.

Выяснилось, что Валерий – сын мамы от первого брака, он старше Дмитрия на 20 лет. Когда женщина рассталась с мужем, родные сестры не дали ей воспитывать ребенка самостоятельно. Они отдали мальчика отцу, пока та была в командировке.

"Мама скрывала, что есть брат. Это была мамина тайна", – признался Миллер в эфире шоу "Судьба человека".

Братья в итоге встретились. Оказалось, все эти годы они могли даже случайно познакомиться, ведь у мужчин множество общих знакомых. Актер заявил, что безумно счастлив, что его мама обрела второго сына и двоих внучек – дочерей Валерия. Теперь у Дмитрия Миллера большая и дружная семья.