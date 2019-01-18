"Остановка сердца": завалившегося Корчевникова реанимировали прямо в студии

Дмитрий Миллер стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист дал откровенное интервью Борису Корчевникову.

Кинодебют Дмитрия Миллера состоялся в 2000 году. Тогда ему досталась роль в картине "Марш Турецкого". После артист снимался в нескольких картинах, но только на вторых ролях.

Артиста заметили после выхода на экраны картины "Слуга государев". Миллер сыграл одного из центральных персонажей – французского шевалье Шарля де Брезе. Однако любовь зрителей артисту принесла роль хирурга Петра Пастухова в сериале "Склифосовский".

По словам Дмитрия, вжиться в роль врача ему было просто. В молодые годы он получил профессию медбрата.

Артист даже продемонстрировал Борису Корчевникову свои навыки. Ведущий шоу принес в студию переносной дефибриллятор и уговорил Миллера разыграть с ним сценку, в которой он будет умирающим, а актер – реаниматологом.

Для пущей убедительности Корчевников завалился на пол. "У меня сердце встало, да?" - уточнил довольный шоумен. Артист ответил утвердительно, взял в руки два электрода дефибриллятора, которые, по словам Дмитрия, необходимо намазать токопроводящим гелем, плотно прижать к грудной клетке и нажать на кнопку.

Когда Миллер поднес аппарат к телу Корчевникова, тот дернулся, изобразив конвульсии от удара током. "Я реально испугался, что вы током меня шибанете. Я бы еще от щекотки умер, если бы это на голое тело", - еле сдерживая смех сообщил Борис.

Актер рассказал, что после школы поступил в медицинское училище, которое с успехом окончил. Продолжил обучение в университете на кафедре педиатрии, но диплом не получил. Ушел с четвертого курса.

Дмитрий увлекся актерским мастерством. Он начал посещать театральную студию. Вскоре стал студентом Щепкинского театрального училища. Миллер великолепно прочитал свой отрывок и был зачислен на курс.

Дмитрий уже много лет счастливо женат. Его супруга Юлия Деллос-Миллер – тоже актриса. Молодые люди познакомились в Германии, артист служил в ГДР. "Я был в увольнении. В баре я в первый раз увидел Юлечку. Я влюбился в нее, но не подошел к ней тогда. Спустя семь лет я встретил ее в Москве в театральном училище", – вспомнила звезда.

Однажды его попросили позаниматься с девушкой и попытаться научить ее чечетке. Этой незнакомкой и была Юлия, в то время начинающая актриса. Через несколько лет влюбленные поженились.

Пара воспитывает троих детей: сына Деллос–Миллер от первого брака Данила и двух общих дочерей-близняшек. Малышки появились на свет в 2014 году и получили необычные имена Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.