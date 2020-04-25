"Компенсирую в постели": молодая жена Цекало ошарашила деталями интимной жизни

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в начале 2019 года в США. Ради нее продюсер расстался с сестрой знаменитой певицы Веры Брежневой – Викторией Галушкой.
К слову, Виктория родила 59-летнему Александру двоих детей: дочь Сашу и сына Мишу. Иногда они приезжают в гости к отцу в Лос-Анджелес. Поговаривают, что Дарина отлично с ними ладит. Однако сама 28-летняя художница поначалу неохотно делилась подробностями личной жизни со звездой российского шоу-бизнеса.
А вот сам Александр Цекало то и дело радует поклонников новыми совместными фотографиями с супругой. Постепенно проливать свет на отношения стала и Эрвин. Дело дошло даже до интимных подробностей. Дарина призналась, что совершенно не умеет готовить еду, но утверждает, что с лихвой компенсирует этот недостаток в постели.
Но, если верить слухам светского общества, Александр Такими умениями похвастаться не может. В одном из интервью его вторая жена – известная певица Лолита Милявская – заявила о небольшом достоинстве продюсера.
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