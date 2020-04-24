Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Пятница
24 апреля
Лента новостей
17:31
Прогноз по эпидемии коронавируса в России резко ухудшился
17:29
Ни слуху, ни духу: дочь Началовой перестала появляться на семейных фото
17:26
Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына
17:23
Огромные очереди за едой: в США из-за коронавируса начался голод
17:23
Задыхающийся Пригожин узнал жуткую новость
17:21
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:17
Друг раскрыл правду об одиночестве Хаматовой
16:58
Назван новый участник "Евровидения-2021" от России
16:50
Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках
16:46
Как избавиться от привычек и изменить жизнь к лучшему
16:29
Осталась без "Ники": коронавирус спутал все карты Юлии Снигирь
16:26
Взрыв в жилом доме в Краснодаре выбросил хозяина квартиры из окна
16:13
Рецепт полезного завтрака: французский тост с ягодами
16:12
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
16:00
"Хотели полного прогибания": ведущая "Дома-2" раскрыла причины побега с шоу
15:54
Пьяный дебошир пытался разбить головой иллюминатор в самолете и получил огромный штраф
15:40
Вскрылись данные о чудовищных опытах США на Украине
15:38
"Допился": Марата Башарова сняли в странном состоянии
15:32
Ученые подтвердили первую в истории смерть человека от падения метеорита
15:29
"Сто килограммов и лысая": муж принял несовершенства Кожевниковой
15:20
Пошла вон: друг Волочковой погнал в шею надоедливую Цымбалюк-Романовскую
14:46
Одинокий Борис Корчевников заговорил о венце безбрачия
14:38
В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском
14:26
"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения
14:03
В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
13:53
"Тупость": Собчак припечатала Боню за слова о всемирном заговоре
13:32
Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной
13:28
Под Петербургом ребенок впал в кому после страшной аварии
13:22
В России начали отменять введенный из-за коронавируса карантин
13:18
Дмитрию Нагиеву придется привыкнуть к новой жизни
13:00
Врач назвал 10 правил посещения магазинов во время пандемии
12:48
Близкий к патриарху Кириллу священник заразился коронавирусом
12:47
Смерть от коронавируса наступит в ближайшее время: звезде Первого канала стало совсем тяжело
12:27
Актер из сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов объявил о женитьбе
12:27
Кто под маской? Четыре певца скрываются от всех на протяжении нескольких месяцев
12:15
Медики спасают больного с детства родственника Успенской
12:08
Легендарная группа The Rolling Stones выпустила песню о самоизоляции (видео)
11:58
"Необходимо десять дней голодать": Екатерина Волкова располнела
11:45
"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец
11:44
Нюша умилила народ новым видео с дочерью Симбой
11:39
Под Москвой зарезали мужчину
11:27
Стеклов заставил маленькую дочь идти по снегу без обуви
11:21
Солнечный свет убивает коронавирус: Трамп сделал заявление
11:12
В Сеть попал снимок постаревших актеров из "Деревни дураков"
10:58
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
10:55
"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
10:49
5,8 тысячи больных за сутки: коронавирус в России ставит рекорды
10:41
"Травля актера – позор нации": известная писательница жестко приложила критиков Хаматовой
10:38
"Откуда все такие вылезаете?": Рудковскую обвинили в грубом обращении с сыном
10:36
Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Муж цветущей Цой сильно сдал и превратился в старичка
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
"Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости": затравленная Хаматова обратилась к людям
Шоу-бизнес

Ни слуху, ни духу: дочь Началовой перестала появляться на семейных фото

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с дочерью Началовой. Она публикует только кадры с мужем и их совместными детьми.
прочитано 87 раз

Поклонники Юлии Началовой заметили, что мачеха дочери певицы не размещает в своем инстаграм-аккаунте совместные снимки с 13-летней падчерицей. Вера бывает у отца-футболиста в гостях, но общих фото Ольга Алдонина не показывает.

ПО ТЕМЕ

Сердце кровью обливается: что случилось с дочерью Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Примечательно, что отец Веры размещает совместные снимки. Почему этого не делает его жена, неизвестно. Не исключено, что фотографий нет по личным соображениям. Можно предположить, что женщина ревнует супруга к дочери.

Ранее бабушка Веры Таисия рассказывала, что дочь Началовой подружилась с новой семьей Евгения Алдонина. Например, прошлым летом девочка жила вместе с мачехой в Турции.

Напомним, после смерти знаменитой певицы в марте 2019 года дочь Началовой стала жить с бабушкой и дедушкой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. Они окружили ее заботой, любовью и теплом. Знакомые отмечают, что Вера растет скромной, порядочной и начитанной.

Как писали "Дни.ру", Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Исполнительница умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. Звезде было 38 лет.

Автор: 24 апреля 2020, 17:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как страшная болезнь убивала Началову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о главной ошибке России на Украине
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына
Задыхающийся Пригожин узнал жуткую новость
Назван новый участник "Евровидения-2021" от России
Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной

Об артистке рассказал ее официальный представитель
Сериалы

"Рыдала весь вечер": Мороз ответила на неудобный вопрос о свадьбе Богомолова и Собчак

Артистка сделала заявление
Шоу-бизнес

"Становится похожим на Малышеву!": Садальский прошелся по доктору Мясникову

Актер раскритиковал медика
Шоу-бизнес

"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец

Новый виток громкого конфликта

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+