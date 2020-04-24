Ни слуху, ни духу: дочь Началовой перестала появляться на семейных фото

Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с дочерью Началовой. Она публикует только кадры с мужем и их совместными детьми.

Поклонники Юлии Началовой заметили, что мачеха дочери певицы не размещает в своем инстаграм-аккаунте совместные снимки с 13-летней падчерицей. Вера бывает у отца-футболиста в гостях, но общих фото Ольга Алдонина не показывает.

Примечательно, что отец Веры размещает совместные снимки. Почему этого не делает его жена, неизвестно. Не исключено, что фотографий нет по личным соображениям. Можно предположить, что женщина ревнует супруга к дочери.



Ранее бабушка Веры Таисия рассказывала, что дочь Началовой подружилась с новой семьей Евгения Алдонина. Например, прошлым летом девочка жила вместе с мачехой в Турции.

Напомним, после смерти знаменитой певицы в марте 2019 года дочь Началовой стала жить с бабушкой и дедушкой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. Они окружили ее заботой, любовью и теплом. Знакомые отмечают, что Вера растет скромной, порядочной и начитанной.

Как писали "Дни.ру", Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Исполнительница умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. Звезде было 38 лет.

