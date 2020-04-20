Сердце кровью обливается: что случилось с дочерью Началовой

На страницу Таисии Началовой – мамы Юлии Началовой и бабушки Верочки Алдониной – подписаны 17 тысяч человек, включая знаменитостей. Историк моды Александр Васильев, самый известный пиарщик страны Анна Исаева – все они жадно ловят каждый новый пост мамы одной из самых любимых народом певиц России...
Изредка Таисия Николаевна делится с поклонниками своей талантливой дочери архивными кадрами или свежими снимками Веры – девушка стала настоящей красавицей. А в Светлое Христово Воскресение Таисия Началова в качестве чудесного подарка народу опубликовала на своей странице сразу три снимка повзрослевшей внучки. За праздничным столом с куличом и яйцом, с весенними полевыми цветами – кадры получились эффектными.
"Как тяжело без мамы, сердце кровью обливается, глядя на Верочкино фото", "Радость и гордость близких! Сама нежность, красота и культура, женственность и классика, глубокое наполнение сосуда", "Очень на мамочку похожа девчуля", "Как же она выросла, повзрослела! Красавица растет!" – восхищаются благодарные люди в многочисленных комментариях.
Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. Он начался из-за банальной мозоли на ноге. Певице было всего 38 лет.
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