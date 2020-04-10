Исаевой запретили появляться на могиле Началовой

19 апреля православный мир отметит Светлое Христово Воскресение. Перед праздником принято наводить порядок на могилах родных и близких, приносить цветы. Сюда приходят также 12 апреля (Вербное воскресенье), 26 апреля (Красная горка) и 28 апреля (Радоница).
В прошлом году в период религиозных праздников столичные кладбища посетили около одного миллиона человек. В пиковые часы через ворота проходили до 5 800 горожан, в основном пожилые люди. В 2020-м помехой станет карантин.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации 9 апреля все некрополи Москвы и области закрыли, дабы не допустить распространения коронавируса. Департамент торговли и услуг объяснил это решение невозможностью соблюдения социальной дистанции по пути на кладбище и у захоронений. Попасть на погосты можно только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.
Все это огорчает Анну Исаеву, которую Юлия Началова уважала за профессионализм и человечность, считала "сестричкой". Получается, из-за запрета пиарщица не сможет отнести цветы на могилу звезды, зажечь свечу, постоять и подумать, как она часто делает, когда на душе тревожно...
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