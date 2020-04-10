Исаевой запретили появляться на могиле Началовой

Для Анны Исаевой – самой известной пиарщицы в стране – Юлия Началова была не только клиентом, как многие звезды, но и подругой. После смерти певицы прошел год, но Анна по-прежнему поддерживает ее семью. Исаева даже снялась в качестве камео в сериале о Началовой, который скоро выйдет на экраны.

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