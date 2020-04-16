Заряжайте на могиле крем и воду: Началова подала странный знак с того света

Несколько дней назад, в разгар пандемии коронавируса, Юлия Началова приснилась своей подруге Алене Кравец и рассказала о жизни в загробном мире. Попала она, как оказалось, в рай...
Главная светская львица Москвы поинтересовалась у певицы, как та относится к шумихе вокруг своего имени. Мол, после смерти звезды фанаты объявили ее чуть ли не святой – устроили паломничество на могилу, стали заряжать там воду и кремы.
По словам Кравец, покойная звезда относится к этому снисходительно. "Юля сказала, что знает обо всем, что происходит в нашем мире", – призналась Алена. – И наблюдает за этим с улыбкой. "Ты знаешь, я даже рада, что меня не забывают – пишут, говорят..." Это были ее слова".
Кравец считает это знаком с того света. Якобы ставшая ангелом Юлия Началова хранит и оберегает всех нас от напастей и бед.
Как пишет Sobesednik, покойница просила не называть ее именем улицы: сказала, что есть более достойные люди. Началова была очень скромной, она не хотела бы культа личности – открытия памятников, музеев, храмов в свою честь.
Виктор Началов тоже против подобных безумств. Ему непонятно, почему именно сейчас дочь обрела такую популярность. Мол, сначала завидуют и сплетничают, а потом причисляют к лику святых. По признанию Началова, этот нездоровый ажиотаж в СМИ "убивает" всех его родственников.
Стоит напомнить, что в свое время Максим Горький тоже был в отчаянии, узнав, что к 40-летию его литературной деятельности Иосиф Сталин намерен подарить псевдоним писателя Нижнему Новгороду. Он буквально умолял вождя не делать этого и строго запретил своим домашним и друзьям именовать при нем город по-новому.
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