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Праздник удался: помятая Асмус показала себя утром после дня рождения

Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
14 апреля актриса Кристина Асмус отметила свой 32-й день рождения. Но отпраздновала событие звезда лишь на следующий день.
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Из-за карантина светская львица не смогла устроить вечеринку вне дома, но, тем не менее, это не помешало ей хорошенько отдохнуть. Сначала артистка пообщалась с поклонниками в прямом эфире, потом задула свечи на огромном торте, который в качестве подарка ей прислали из кондитерской, принадлежащей солисту "Руки Вверх!" Сергею Жукову и его жене Регине Бурд.

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То, что происходило в дальнейшем, к сожалению, осталось за кадром. Но судя по тому, как помято выглядела именинница на утро, праздник удался.

Асмус опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлена с размазанной тушью и взъерошенными волосами. На лбу у нее красуется надпись: "Скок время? Че вчера было?". По внешнему виду Кристины понятно, что накануне она хорошенько приложилась к бутылке. 

"Спасибо вам за поздравления! Вы потрясающие! Всем любовь посылаю!" – заявила актриса.

Конечно, фолловерам очень интересно, с кем Кристина праздновала день рождения. Ведь она сама не дала никаких комментариев на этот счет. Остается надеяться, что скоро Асмус приоткроет завесу тайны.

Автор: 17 апреля 2020, 00:11
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