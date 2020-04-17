Праздник удался: помятая Асмус показала себя утром после дня рождения

Из-за карантина светская львица не смогла устроить вечеринку вне дома, но, тем не менее, это не помешало ей хорошенько отдохнуть. Сначала артистка пообщалась с поклонниками в прямом эфире, потом задула свечи на огромном торте, который в качестве подарка ей прислали из кондитерской, принадлежащей солисту "Руки Вверх!" Сергею Жукову и его жене Регине Бурд.
То, что происходило в дальнейшем, к сожалению, осталось за кадром. Но судя по тому, как помято выглядела именинница на утро, праздник удался.
Асмус опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлена с размазанной тушью и взъерошенными волосами. На лбу у нее красуется надпись: "Скок время? Че вчера было?". По внешнему виду Кристины понятно, что накануне она хорошенько приложилась к бутылке.
"Спасибо вам за поздравления! Вы потрясающие! Всем любовь посылаю!" – заявила актриса.
Конечно, фолловерам очень интересно, с кем Кристина праздновала день рождения. Ведь она сама не дала никаких комментариев на этот счет. Остается надеяться, что скоро Асмус приоткроет завесу тайны.
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