Асмус не пригласила Харламова на день своего рождения

День рождения Кристины Асмус пришелся на период режима самоизоляции. Актриса не стала нарушать карантин и решила отметить личный праздник достаточно скромно – провести прямую трансляцию в "Инстаграм" со своими подписчиками. Чтобы добавить торжественности моменту, она надела классический костюм розового цвета.
Интересно, что Асмус в день рождения сама решила дарить подарки. Она провела викторину для поклонников, задавая вопросы о себе. Кристина решила проверить, например, знают ли подписчики, какие продукты ей не нравятся. Ответившие правильно получали сертификат номиналом в семь тысяч рублей.
Компанию дома актрисе составила шестилетняя дочь Анастасия. Кристина сделала ей аквагрим. Однако мужа Асмус, Гарика Харламова, рядом не оказалось. Он поздравил супругу еще утром, сделав публикацию в своем инстаграм-аккаунте.
Также звезду сериала "Интерны" поздравили телеведущая Ольга Бузова, блогер Давид Манукян, резидент Comedy Club Марина Кравец, актриса Елизавета Боярская и многие другие.
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