Кети Топурия перестала скрывать живот после сплетен о беременности

По кадрам, опубликованном в соцсети звезды, виден плоский живот исполнительницы. Ролик явно дает понять сплетникам, что Кети Топурия не беременна.
Отметим, что певица во всю готовится к свадьбе со своим возлюбленным, бизнесменом Львом Деньговым. Об этом ранее сообщили ее друзья. Недавнее выступление Кети Топурии в Кремле подтолкнуло ее почитателей на мысли о беременности.
Напомним, знаменитость предстала на сцене в длинном платье. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки. Фолловеры в "Инстаграм" не могли скрыть восторга от интересного положения Кети Топурии и принялись поздравить ее с грядущим радостным событием.
Певица некоторое время никак не реагировала на слухи, но теперь все же решила расставить все точки над i. Как писали "Дни.ру", после развода с первым мужем и неудачного романа с рэпером Гуфом Кети Топурия теперь старается не выносить личную жизнь на публику.
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