Все ради хайпа? Почему Нюша сошлась с бывшим

Около недели назад артист презентовал новый альбом. Участие в записи приняли некоторые популярные личности, например, бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян (DAVA). Одну из песен Егор Крид исполнил вместе со своей бывшей пассией Нюшей. Композиция под названием Mr. & Mrs. Smith уже штурмует музыкальные чарты. Как отметили пользователи Сети, самомнения парочке не занимать – хватило же наглости сравнить себя с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли из культового одноименного фильма.
В совместном интервью, которое Нюша и Егор Крид дали после выхода песни, они уверяют, что наконец-то смогли простить друг другу обиды прошлого. Артист мужественно берет всю вину на себя: именно из-за него и распалась пара. Правда, инициатором разрыва была девушка, которой надоела постоянная ревность со стороны партнера.
После расставания бывшие возлюбленные много лет почти не общались. За это время Нюша успела выйти замуж и родить дочь. Девушка уверяет, что счастлива в браке с политиком Игорем Сивовым. Впрочем, объединиться с бывшим парнем девушка решила ради высокой цели. Певцы хотят, чтобы трек помог людям переосмыслить прошлое. "Обида всегда разрушает тебя изнутри, выжигает, снижает самооценку. Всегда есть время для прощения", – говорит Нюша.
Однако многие в Сети не верят в искренность знаменитостей. Бывших возлюбленных обвиняют в лицемерии и желании хайпануть. Совместные интервью и эфиры высмеивают в "Телеграме", мол, чего не сделаешь ради пиара. "Особенно, конечно, радуют сердечки мужа Нюши в комментариях под ее фотками с экс-бойфрендом", – не унимается канал "Только никому".
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