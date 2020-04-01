Топурию приравняли к стриптизеру Тарзану

На фото исполнительница запечатлена с кудрявыми волосами. Видимо, чтобы чем-то себя занять, артистка пробует различные укладки.
Мнения поклонников разделились. По мнению первых, так Топурии идет значительно больше, чем с прямыми волосами. Другие отметили, что кудри Кети явно не к лицу. Более того, нашлись и те, кто начал сравнивать звезду с другими знаменитостями. Одна подписчица провела параллель с супругом Наташи Королевой – стриптизером Тарзаном. Ведь мужчина славится своей роскошной вьющейся шевелюрой.
Судя по всему, Топурии такое отождествление пришлось не по вкусу. Она почти сразу удалила этот комментарий, сообщает "Экспресс газета".
В своем инстаграм-аккаунте знаменитость часто публикует снимки и видео с дочерью Оливией. Девочка родилась в июне 2015 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Ее отцом стал первый супруг исполнительницы – бизнесмен Лев Гейхман. Но сохранить брак паре не удалось. Два года назад они официально объявили о разводе. Что послужило причиной этому, до сих пор остается загадкой.
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