Ведущая Первого канала родила в четвертый раз

В октябре 2019 года телеведущая передачи "Доброе утро" сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта о своей новой беременности. Но пришло время, и Ольга делится снимком с малышкой и супругом из клиники "Лапино". На фото видно, как звезда держит на руках новорожденную девочку, их обнимает счастливый отец. Наследницу нарекли Беллой.
"Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – подписала публикацию телеведущая.
Пополнение в семействе отмечают не только родители, но и их близкие. Как стало понятно из публикаций в "Сторис", Ушакова ранее подарила друзьям по бутылке белого вина, чтобы те, когда Ольга родит, выпили за здоровье Беллы.
Маму поздравляют и поклонники. В комментариях под публикацией они оставили добрые пожелания.
"Господи, как можно быть такими красивыми сразу после родов? Поздравляю", "Растите здоровыми и счастливым", "Какая счастливая новость!", "Слава тебе Боже! радуюсь за вас", "счастливой судьбы малышу!", – написали фолловеры. К ним также присоединился и коллега Ушаковой, телеведущий Дмитрий Борисов. "Здоровья!!! Ура!!", – коротко написал он.
Напомним, Ольга Ушакова находится в браке с кипрским ресторатором Адамом Каримом. Теперь у супругов двое совместных детей. Также у Ольги есть две дочери от прошлых отношений.
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