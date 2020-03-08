"У меня соски обвисли": Кира Найтли больше не будет сниматься в откровенных сценах

Английская актриса Кира Найтли решила подбирать дублеров, чтобы те вместо нее снялись в обнаженных сценах. Она это уже сделала во время съемок фильма "Последствия". Согласно сценарию, звезда должна была принять участие в постельной сцене с актером Александром Скарсгардом.
"Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня", – призналась актриса.
Также номинатка на премию "Оскар" отметила, что режиссеры все чаще прибегают к съемке откровенных сцен. Более того, они делают их очень неприличными.
Впредь Кира намерена прописывать в контракте те части тела, которые готова оголить. Однако такое решение не связано с комплексами, поясняет актриса.
"Я не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело. После рождения двух дочек у меня соски обвисли", – объяснила Найтли.
Несколько лет назад у Киры чуть не случился нервный срыв, когда она решила худеть и толстеть в угоду окружающих. Когда актрисе говорили, что она тощая, ей приходилось очень много есть. Когда у Найтли замечали целлюлит, она садилась на диету и скидывала несколько килограммов.
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