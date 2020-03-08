"С жиру беситесь": Валерии влетело из-за маски в стразах и слов о коронавирусе

Певица Валерия решила разрекламировать шоу "Маска" телеканала НТВ. Артистка принимает участие в проекте как член жюри.
Вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм" гламурный снимок. На фото она запечатлена с маской из страз на лице.
Певица Валерия отметила, что смех – лучная защита от коронавируса. Звезда объяснила, мол, через положительные эмоции человек может укрепить иммунитет. "Эндорфинная система – система регуляции "высшего уровня", которая управляет всеми другими регуляторными системами организма: противоболевой, иммунной, заживляющей, гормональной и др (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила знаменитость, а после пожелала всем здоровья.
Отметим, что не все поклонники положительно оценили высказывание звезды. Некоторые подписчики не скрывали негодования. Фото знаменитости тоже раскритиковали, маску на лице Валерии назвали намордником.
"Ну и ну , вообще уже с этими масками все и везде", "Намордник в стразах . Новый эллимент современной женщины?", "Вы похожи на Ганнибала лектора...", "С жиру беситесь!!! Зачем ???", "Во время диеты само то😁", – отмечали интернет-обыватели.
Напомним, в связи с распространением инфекции защитные медицинские маски стали невероятно популярны. Между тем многие звезды используют это средство профилактики в качестве модного аксессуара. Например, Яна Рудковская и Ксения Бородина уже опубликовали в соцсетях снимки с масками на лице.
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