Зубы чисть": Бурунов публично разнес Петрова на своем дне рождения

Этот день Сергей Бурунов решил встретить на концерте одной из любимых рок-групп – "Пикник". Он сфотографировался с музыкантами, после чего отправился отмечать праздник с родными, близкими и друзьями со съемочной площадки. Фотографиями с торжеств актер поделился в своем инстаграм-аккаунте.
Среди присутствовавших был и его знаменитый "напарник" из "Полицейского с Рублевки" Александр Петров. Звезда российского кинематографа отметился самым необычным подарком. Он преподнес коллеге набор футболок.
На одной из них был нарисован портрет самого Петрова, а на других были надписи "Александр Петров – лучший" и "Александр Петров – гений".
"Носи дома, зубы в них чисть. Твой размерчик!", – смеялся актер, вручая презент.
На кадрах опубликованной в Сети видеозаписи видно, как Сергей Бурунов скорчил возмущенное лицо и произнес: "Забудь все, что я тебе говорил про твое поздравление, **** (нецензурная брань. Прим. ред.) ".
Однако позже Бурунов пояснил, что эта фраза была шуточной и поблагодарил всех, включая Петрова, за подарки.
"Спасибо, за подарок. Мои эмоции видны на фото. Шучу конечно. Спасибо, всем поздравившим меня с днем Рождения", – написал артист.
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