Автор песни "Не сыпь мне соль на рану" шокировал Корчевникова рассказом о самоубийстве жены

В эфире передачи мужчина поделился личной трагедией: в 2004 году поэтесса Татьяна Лукина свела счеты с жизнью. Они познакомились на творческом вечере Алены Апиной. Как рассказывает музыкант, он увидел девушку, которая понравилась, и решил взять ее номер телефона. В тот момент оба были несвободны, однако артист отмечает, что его отношения с первой женой уже изживали себя. Симон Осиашвили отбил возлюбленную у гражданского мужа и даже смог подружиться с ее 15-летним сыном.
Мужчина рассказывает, что самый сложный период в его жизни был, когда супруга решила покончить с собой. "Таня пришла домой вечером, мы поговорили. Потом она позвонила сыну. Я ушел смотреть сериал и уснул", – описывает события того дня поэт. Когда артист проснулся среди ночи, то понял, что жены нет рядом. Он заметил свет в ванной и вскрыл дверь, ведь Татьяна не откликалась.
"Увидел, что она свела счеты с жизнью", – вспоминает страшные минуты поэт в эфире "Судьбы человека".
После Симон Осиашвили попытался анализировать случившееся и узнал, что есть люди, склонные к суициду. Музыкант уверен, что в трагедии нет его вины, ведь они практически не ругались. Почти сразу после утраты любимой он встретил женщину, которая впоследствии стала его третьей женой. Татьяна Короповская вытащила Симона Осиашвили из затяжной депрессии и помогла пережить горе. "Мне было трудно его бросить в трудную минуту. Меня это пронзило личной болью", – делится женщина в студии "Судьбы человека".
Она хотела бы детей от знаменитого поэта, однако этого не случилось. Женщина не верит, что музыкант никогда не желал обзавестись потомством. По ее мнению, он слишком ответственный, и ребенок переключил бы его внимание с творчества. Тогда бы мир остался без таких шедевров, как "Все будет хорошо", "После любви", "Не сыпь мне соль на рану", "Дорогие мои старики" и других.
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