"Мужчин не находила": Михалкова о причинах ухода из "Уральских пельменей"

Юмористка высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость считала всех мужчин в коллективе исключительно коллегами и друзьями.
Недавно Юлии Михалковой на глаза попалась новая версия ее ухода из шоу "Уральские пельмени". По слухам, юмористка не нашла в коллективе "своего мужчину". Звезда эти домыслы о неразделенной или ненайденной любви высмеяла.
Знаменитость отметила, что это очень смешная версия, поскольку она в принципе никого не искала в команде. По словам Юлии Михалковой, с момента первой встречи с парнями из шоу "Уральские пельмени" она видела в них исключительно друзей и коллег.
Актриса заверила, что они все были как семья. Также она посетовала, что и раньше вопросы женщин о том, кто ей больше нравится из мужского состава команды, ставили ее в тупик. Юлия Михалкова отметила, что всегда жестко разделяла работу и личную жизнь.
Напомним, Юлия Михалкова проработала в шоу "Уральские пельмени" десять лет. Все эти годы она была единственной женщиной в коллективе. Ушла из команды она в октябре 2019 года, решив развиваться дальше. После этого девушка переехала из Екатеринбурга в Москву.
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