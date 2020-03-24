Переболевшая анорексией дочь Догилевой разделась перед камерой

Артистка окончила Американскую академию искусств в Нью-Йорке, также она посещала курсы при Королевской академии драматических искусств в Кембридже. Звезда сериала "Обычная женщина" прошла непростой пусть к принятию своего тела, и теперь решилась на то, чтобы показать его остальным.
25-летняя дочь Татьяны Догилевой и писателя Михаила Мишина поделилась, что со школы боролась с анорексией и булимией. В подростковом возрасте дети дразнили ее за лишний вес, поэтому она поставила себе цель похудеть. В итоге дочь звезды советских фильмов потеряла более 25 килограммов, а потом поняла, что не может есть.
Однажды Катя не принимала пищу в течение 10 дней. Был даже случай, когда Татьяна Догилева умоляла ее съесть хоть что-нибудь, стоя на коленях. В итоге у девушки начались проблемы со здоровьем. На фоне анорексии у актрисы появилась и булимия – еда просто не воспринималась организмом. Справиться с проблемой артистка смогла только после лечения в больнице, сообщает "Комсомольская правда".
В новом фотопроекте обнаженная Екатерина изображает героиню своей любимой картины Рафаэля "Форнарина". Девушка с платком на голове стыдливо прикрывает рукой груди и кротко смотрит в кадр. Она надеется, что еще сможет увидеть вживую работы великого итальянского художника, когда пандемия коронавируса закончится.
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