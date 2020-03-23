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Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com +6

Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коронавирус держит в страхе весь мир. Он не щадит ни богатых, ни бедных, а заразиться им боится каждый. Мы собираем в одном репортаже информацию об известных личностях, которых не обошла стороной китайская зараза. Десятки звезд уже оказались в изоляции. Больные коронавирусом верят, что ученые скоро смогут им помочь. 

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COVID-19 – возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Шутки шутками, однако зараза буквально за пару месяцев разбила вдребезги привычную жизнь миллиардов людей.

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 Коронавирус: последние новости

Сюжеты Коронавирус: последние новости

Пока нет вакцины от коварного недуга, больные коронавирусом могут надеяться только на собственный иммунитет. По состоянию на 23 марта число инфицированных в мире перевалило за отметку в 300 тысяч, почти 15 тысяч не выжили. Мы объединили в одном материале актеров, политиков, спортсменов и других знаменитостей, столкнувшихся с вирусом лицом к лицу. 

Том Хэнкс и Рита Уилсон, 63 года

Рита Уилсон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

12 марта актер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что он и его жена после поездки в Австралию почувствовали недомогание. Тест на китайскую инфекцию оказался положительным. Пару положили в больницу, но вскоре выписали. 

Стоит отметить, что из-за возраста Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в группе риска, так как у пожилых людей заболевание протекает в более тяжелой форме с вероятностью летального исхода. Спустя неделю больные коронавирусом чувствуют себя значительно лучше, однако все еще жалуются на сильную слабость.

Ольга Куриленко, 40 лет

Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

"Девушка Бонда" сообщила 16 марта в своем инстаграм-аккаунте, что "подцепила" новую заразу. Как отметила актриса, из симптомов у нее присутствовали только температура и слабость, а вот кашля почти не было. Как и многие больные коронавирусом, никакого особого лечения артистка не получила.

Актрису отказались госпитализировать в одну из лондонских больниц, заявив, что они переполнены. Ей просто посоветовали пить парацетамол, чтобы "сбить" высокую температуру. Для поддержания иммунитета Ольга Куриленко каждый день принимает "коктейль" витаминов С, Е, Д, B5, куркумина и цинка. 

Кристофер Хивью, 41 год

Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

17 марта норвежский актер, известный по сериалу "Игра престолов", рассказал подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что у него и его семьи диагностировали вирус COVID-19. Как уточнил мужчина, у него отличное здоровье, поэтому болезнь протекает в легкой форме. 

Актер вместе с родными изолировался дома и заверил, что проведет на карантине столько, сколько потребуется. Также он призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 

Рэйчел Мэтьюз, 26 лет

Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американская актриса 16 марта сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Позже она подробно расписала симптомы, которые сопровождали болезнь. В течение первых трех дней девушка чувствовала жар, ее знобило, была сильная слабость, присутствовали сложности с дыханием, а также не было аппетита.

Спустя неделю звезде стало легче, однако Рэйчел Мэтьюз до сих пор жалуется на сильную слабость, как и остальные больные коронавирусом. Известная по хоррору "Счастливый день смерти" актриса планирует оставаться на карантине до полного выздоровления. 

Индира Варма, 46 лет

Индира Варма. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

Американская актриса Индира Варма сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте, что заразилась COVID-19. Больная коронавирусом заверила поклонников, что находится в изоляции. Она призвала фолловеров заботиться о здоровье и быть аккуратными. 

Женщина исполнила роль Элларии Сэнд в культовом сериале "Игра престолов". Также она задействована в чеховской пьесе "Чайка" в британской постановке, однако из-за пандемии спектакли пришлось отменить.  

Идрис Эльба, 47 лет

Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Британский актер 16 марта в своем твиттер-аккаунте признался, что вошел в число заразившихся новой инфекцией. Как и некоторые больные коронавирусом, мужчина отметил, что тест оказался положительным, несмотря на то, что у него не наблюдалось симптомов. 

Артист отправился на карантин и заверил поклонников, что будет держать их в курсе своего состояния. Идрис Эльба известен по ролям в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Тихоокеанский рубеж" и "Тор". 

Князь Монако Альбер II, 62 года

Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О болезни сына голливудской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III стало известно 19 марта. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у главы государства дал положительный результат.

В сообщении отмечается, что монаршей особе ничто не угрожает, он находится под постоянным надзором своего лечащего врача и медиков госпиталя "Принцессы Грейс". Князь продолжает работу из дома, регулярно поддерживая связь с членами кабинета и правительством.

Микель Артета, 37 лет

Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

13 марта появилась информация, что главный тренер футбольного клуба "Арсенал" заразился коронавирусом. Базу команды сразу же закрыли, а все, кто контактировал со спортсменом, отправились на двухнедельный карантин.

Микель Артета заявил, что очень расстроен прекращением тренировок. Мужчина решил пройти тест на китайскую инфекцию, когда почувствовал себя плохо. Он не ожидал увидеть положительный результат, как и многие больные коронавирусом. 

Ближайшие матчи "Арсенала" пришлось отменить. Пока неизвестно, когда работа лондонского клуба вернется в штатный режим. 

 Дмитрий Страхов, 24 года

Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com

У российского велогонщика команды "Газпром-РусВело" 10 марта диагностировали COVID-19. В этот момент мужчина находился в Абу-Даби, где должны были пройти соревнования "Тур ОАЭ".

Спортсмен заявил, что его госпитализировали в местную больницу, где провели дополнительные исследования. Однако результатов анализов Дмитрий Страхов не видел. Велогонщик признался, что симптомов не чувствовал, и они не появились до сих пор. 

Для лечения китайской заразы больному дают обычные противовирусные препараты. Мужчина надеется в скором времени покинуть госпиталь. 

Дэниэл Дэ Ким, 51 год

Дэниэл Дэ Ким. Фото: Felix H?rhager/dpa/www.globallookpress

В список звезд, больных коронавирусом, также вошел американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, прославившийся благодаря роли в сериале "Остаться в живых". Мужчина узнал о своем диагнозе 19 марта.

Ким рассказал поклонникам, что заразился инфекцией во время своего пребывания в Нью-Йорке, где он работал над новым телепроектом. Однако шоу, в котором актер должен был сыграть врача, закрыли из-за распространения заболевания.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда летел домой на Гавайи: у него заболело горло и поднялась температура. По прибытии Ким сдал анализы на коронавирус, после чего изолировался от близких. В итоге тест оказался положительным.

Паоло Мальдини, 51 год

Еще одним заболевшим среди спортсменов стал семикратный чемпион Италии по футболу, бывший игрок и действующий технический директор клуба "Милан" Паоло Мальдини. 51-летний атлет, как и многие больные коронавирусом, соблюдает режим изоляции. 

Прежде, чем покинуть команду, Мальдинини выступал за "Милан" более 20 лет – с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии. Сейчас в клубе также играет его 18-летний сын Даниэль, который, к слову, тоже заразился вирусом.

Тем не менее, оба мужчины чувствует себя хорошо. Футболисты стараются не выходить из дома и не контактировать с другими людьми до полного выздоровления. 

Харви Вайнштейн, 68 лет

Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
22 марта в СМИ появилась информация о том, что бывший голливудский продюсер болен COVID-19. Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме, мужчину изолировали еще 19 марта – в день его рождения. 

Как сообщается в прессе, в колонии строгого режима, где содержится заключенный, есть и другие больные коронавирусом. Пока что это еще один человек, которого также отправили на карантин. Неизвестно, успел ли заразиться кто-то из охраны. 

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные домогательства к актрисам. Адвокаты требовали для подзащитного снизить срок, так как в силу возраста мужчина может попросту не дожить до освобождения. 

Автор: 23 марта 2020, 13:20
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