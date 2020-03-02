Жена рэпера Сереги намерена заявить в полицию о похищении детей

Как стало известно из личного инстаграм-аккаунта Полины Ололо, экс-супруги рэпера Сереги, мальчики Марк и Платон были похищены музыкантом. Он пересек с сыновьями границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией. Такие данные ей удалось узнать благодаря адвокатам. Сейчас Полина намерена обратиться за помощью к правоохранительным органам. Также она готовит документы для судебного разбирательства.
Женщина выражает огромное беспокойство за своих детей. Ей удалось узнать, что отец подвергает сыновей жестким наказаниям – ставит их на гречку, унижает в общественных местах.
"Дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных <...> За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними.", – рассказывает Ололо.
Полина пожаловалась подписчикам, что Сергей всячески запрещает ей контактировать с детьми. У мальчиков в мобильных телефонах даже заблокирован ее номер.
В интервью "Комсомольской правде" Ололо отметила, что музыкант может действовать из чувства мести или собственного эго. Она называет его не очень легким человеком, для которого не существует чувств других людей и чужого мнения.
Сам рэпер пока никак не комментирует высказывания бывшей жены.
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