Знаменитый американский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-2019. Об этом он сообщил в своем микроблоге в "Твиттер".
Артист рассказал, что чувствует себя нормально и не ощущает симптомов заболевания. Тем не менее, он соблюдает режим изоляции и призвал всех зараженных следовать его примеру. Эльба отметил, что будет держать поклонников в курсе происходящего.
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