"Круто, молодцы!": Валерия с энтузиазмом поддержала Little Big перед "Евровидением"

В своем инстаграм-аккаунте звезда довольно эмоционально прокомментировала участие коллектива в "Евровидении-2020". В коротком видео она слушает песню Uno с телефона, сидя на диване. В этот момент к ней подходит супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Он интересуется, чем занята жена.
Говоря о композиции, Валерия не поскупилась на похвалы в адрес Little Big. "Модно, классно", "Стильно", "Круто, молодцы!", – эмоционально охарактеризовала клип группы певица. Также она отметила, что особенно хорошо в ролике получились тапочки.
Отметим, композиция была показана 13 марта в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Позже клип Little Big появился в Сети.
Видео стало самым популярным среди работ участников "Евровидения-2020". За сутки оно набрало более 5,5 миллиона просмотров.
Напомним, ранее участие Little Big в международном конкурсе оценил музыкант Юрий Лоза. Он оказался критичен и скептичен. По мнению певца, у коллектива нет музыки как таковой.
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