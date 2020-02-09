"Захотел переспать со старушкой": вскрылась постыдная правда о муже Кудрявцевой

Накануне ведущая программы "Секрет на миллион" предложила поклонникам задать ей волнующие их вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, как Лера Кудрявцева познакомилась с третьим мужем.
Ответ актрисы удивил пользователей. "Он захотел переспать со старушкой, я с молодым и что-то затянуло", – раскрыла шокирующую правду Лера Кудрявцева.
Отметим, что телеведущая не боится рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Так, недавно Лера Кудрявцева перенесла серьезную операцию по удалению грудных имплантов.
"Отправили на УЗИ, потом на МРТ. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей", – поделилась подробностями звезда.
Напомним, телеведущая Лера Кудрявцева состоит в отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. В августе 2018 года актриса подарила своему мужу дочь Марию. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость регулярно публикует совместные снимки с наследницей.