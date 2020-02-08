Родным Началовой устроили разнос за попытку заработать на смерти дочери

На днях в свет вышла книга-дневник "Юлия Началова. Письма от отца к дочери" , которую написали отец исполнительницы – Виктор Началов – и ее тетя – Антонина Владимирова. В ней они попытались рассказать о том, как жила и творила Юлия Началова. Родственники утверждают, что певица предчувствовала свою смерть. На страницах произведения Виктор не раз сокрушается о том, почему дочь не предупредила его о беде.
Несмотря на то, что книга насквозь пропитана эмоциями и искренними чувствами, нашлись и те, кто усмотрел в ее публикации корыстный умысел. В СМИ заговорили о том, что авторы попросту решили заработать на смерти собственной дочери.
"Создается ощущение, что в последние несколько лет такие трагические события только лишний повод для родных звезд заработать денег", – отметили авторы телеграм-канала Dark Cosmo.
Стоит отметить, что поклонники Юлии Началовой сразу же выразили желание приобрести книгу. В комментариях многие пользователи спрашивали о том, где можно купить произведение и выражали слова поддержки родным и близким артистки.
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