Отметил с режиссером: Добронравов приложился к рюмке на съемках "Сватов"

В Белоруссии в деревне Дуличи во всю кипит работа. Создатели сериала "Сваты" запустили производство седьмого сезона.
Судя по всему, дело спорится, а кинодеятели уверены в успехе. Так, например, в фанатском инстаграм-аккаунте "Мы любители "Сватов" появилось фото, на котором исполнитель главной роли Федор Добронравов и режиссер Андрей Яковлев отмечают благополучный старт.
В кадре Федор и Андрей поднимают рюмки с горячительными напитками. Создатели ситкома выглядят довольными.
Напомним, новые серии "Сватов" выйдут на экраны в конце 2020-го – начале 2021 года. Вероятно, транслироваться многосерийная комедия будет, как и прежде, на телеканале "Россия 1".
Отметим, что продолжение полюбившегося сериала "Сваты" зрители ждали несколько лет. Из-за обострения российско-украинских отношений производство многосерийной картины пришлось заморозить. В конце минувшего, 2019 года, создатели теленовеллы нашли выход из сложившейся ситуации: перевели съемки в Белоруссию.
"В Минск постепенно съезжаются все артисты нашего сериала! Татьяна Кравченко и Федор Добронравов уже там! Также прилетела и Анна Кошмал", – отмечалось ранее в официальном микроблоге сериала "Сваты".
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