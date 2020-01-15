Звезда "Сватов" удивила схожестью с Полиной Гагариной

Фанаты русско-украинского ситкома обсуждают черно-белый портрет актрисы Татьяны Кравченко. Фото сделано много лет назад, на нем звезда сериала "Сваты" еще совсем молоденькая.
Поклонников восхитила внешность артистки: высокие скулы, большие глаза, пухлые губки. В пору девичества Татьяна Кравченко, по мнению обывателей, была настоящей красавицей. Некоторые заметили сходство между звездой ситкома в молодости и известной певицей Полиной Гагариной.
"В молодости похожа на Полину Гагарину (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая в любом возрасте 😘", "Я даже не знала, что в молодости она была настолько красивой, и прятагательной... Очень интересное лицо! И до сих пор хорошая актриса! Здоровья, и много интересных работ💞", "Чем-то на Гагарину похожа", "Лапочка тогда, а сейчас красавица🔥🔥🔥❤️", "Шикарная", – рассуждали поклонники сериала "Сваты" в фанатском инстаграм-аккаунте.
Напомним, Татьяна Кравченко недавно рассказала, что очень похудела. За пару месяцев она сбросила 25 килограммов. Знаменитости удалось преобразиться благодаря специальной диете.
Звезда сериала "Сваты", составляя дневной рацион, делала упор на продукты с низким содержанием калорий, быстрых углеводов, но богатые клетчаткой и животным белком. Знаменитость готовила диетические блюда и брала с собой на съемки. Татьяна Кравченко пила зеленый чай и делала полезные перекусы – сухофрукты и орехи.
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