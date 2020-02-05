"Лопнули штаны": Ургант предстал перед россиянами в трусах

В программах телеведущий старается иронично обыгрывать появление звездных гостей. На этот раз приглашенной звездой стал именитый дизайнер.
Вечернее шоу стартовало с появления в кадре Ивана в синих "семейниках". Мужчина пожаловался, что у него порвались брюки. "Присел, лопнули штаны. Хорошо, что в Останкино есть человек, который может эти штаны подшить", – заинтриговал он зрителей. Оказалось, что швейным дел мастером журналист назвал Жан-Поля Готье. Известный дизайнер сидел на стуле и увлеченно орудовал иголкой. Доделав работу, кутюрье отдал Ивану починенную одежду.
Когда Ургант вывернул брюки, то увидел, что они превратились в юбку. Зрители Первого канала не ожидали такого поворота событий, поэтому по-достоинству оценили шутку.
Как выяснилось, Жан-Поль Готье приехал в Россию, чтобы принять участие в Fashion Freak Show. 67-летний француз также рассказал, что собирается выйти на пенсию. Модный показ в Москве станет одним из последних проектов, в которых дизайнер примет участие.
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