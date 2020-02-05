"Может войти в пятерку": Ревва заявил об участии в "Евровидении"

Актер рассказал о своих творческих планах. Он уверен, что его вторая личность – исполнитель хитов "Зацепила" и "Алкоголичка" – хочет получить несколько престижных наград в области популярной музыки.
В одном из интервью Александр Ревва заявил о больших планах. "Артур хочет "Грэмми". И не раз. Еще есть "Евровидение". Если Пирожкова послать на "Евровидение", он может войти в пятерку как минимум", – отметил артист.
Как рассказал мужчина, у него нет глобальных целей на музыкальном поприще, но он желает помочь своему альтер эго реализоваться. "Сам Ревва, наверное, не хочет петь, но он хочет быть на сцене. Он хочет наслаждаться, слышать звук хлопков, смеха и счастливые лица", – уточнил бывший игрок КВН.
Широкую известность личность Артура Пирожкова получила в 2018 году после выхода песни "Чика". Успех закрепили синглы "Зацепила" и "Алкоголичка", которые стали хитами прошлого лета. Александр в беседе для подкаста LAB поделился историей создания композиций. Как рассказала знаменитость, авторство принадлежит Андрею Алексину, который в 2002 году уже принимал участие в создании хита со скандальным названием "Страшная".
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?