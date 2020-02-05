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"Может войти в пятерку": Ревва заявил об участии в "Евровидении"

Александр Рева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Ревва, который известен как поп-звезда под псевдонимом Артур Пирожков, заявил о намерении принять участие в международном конкурсе. Альтер эго мужчины рвется покорять новые высоты.
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Актер рассказал о своих творческих планах. Он уверен, что его вторая личность – исполнитель хитов "Зацепила" и "Алкоголичка" – хочет получить несколько престижных наград в области популярной музыки. 

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Александр Ревва получил неожиданную награду

В одном из интервью Александр Ревва заявил о больших планах. "Артур хочет "Грэмми". И не раз. Еще есть "Евровидение". Если Пирожкова послать на "Евровидение", он может войти в пятерку как минимум", – отметил артист.

Как рассказал мужчина, у него нет глобальных целей на музыкальном поприще, но он желает помочь своему альтер эго реализоваться. "Сам Ревва, наверное, не хочет петь, но он хочет быть на сцене. Он хочет наслаждаться, слышать звук хлопков, смеха и счастливые лица", – уточнил бывший игрок КВН.

Широкую известность личность Артура Пирожкова получила в 2018 году после выхода песни "Чика". Успех закрепили синглы "Зацепила" и "Алкоголичка", которые стали хитами прошлого лета. Александр в беседе для подкаста LAB поделился историей создания композиций. Как рассказала знаменитость, авторство принадлежит Андрею Алексину, который в 2002 году уже принимал участие в создании хита со скандальным названием "Страшная".

Автор: 5 февраля 2020, 13:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

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