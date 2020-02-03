Звезда сериала "Саша+Маша" Бирюкова высказалась о ревности к Климовой

"Посмотрите на меня – разве со мной можно иметь плохие отношения? И потом – нам с Катей делить нечего", – отмечает звезда сериала "Саша+Маша".
По словам Бирюковой, Хорошилов на момент их знакомства был свободен: Климова была беременна вторым ребенком от другого мужа. Более того, как оказалось, Екатерина поспособствовала сближению Ильи и Елены.
"Мы познакомились благодаря ей: пришли с дочкой Сашей на день рождения к ее Лизочке в ресторан, там, естественно, был отец Лизы – Илья. Так и познакомились… Он потрясающий папа", – сказала актриса ситкома "Саша+Маша".
Первое, на что Бирюкова обратила внимание, общаясь с Хорошиловым, – это его отношение к детям. Сначала она оценила бизнесмена как отца, а уже потом как будущего мужа.
"Он брал Сашу с Лизой на каток, проводил с ними время, когда я уезжала на гастроли. Они прекрасно ладили, отдыхали на даче. Не выяснять же с детьми отношения..." – вспоминает звезда сериала "Саша+Маша".
Елена Бирюкова еще раз подчеркнула, что с Екатериной Климовой ей делить нечего. "Нет повода для дележки, выяснения отношений. Нет ревности. Если каждый соблюдает какой-то паритет, баланс в каких-то мнениях, уважает мнение другого человека, то и все остальное сглаживается хорошо", - поведала артистка в интервью сайту "Комсомольская правда" .
Напомним, Хорошилов и Бирюкова вместе с 2009 года, лишь в 2019 году они официально оформили отношения. У супругов есть дети от прошлых отношений: у Елены дочь Александра, у Ильи – Елизавета. Пара воспитывает общего ребенка – Аглаю.
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